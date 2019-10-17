Курды согласились прекратить огонь после договоренности США и Турции

Курдские формирования, которые входят в коалицию "Силы демократической Сирии", согласились прекратить огонь после договоренности США и Турции. С соответствующим заявлением выступил представитель СДС Эльдар Халиль.

По его словам, такое решение принято с целью остановить кровопролитие. Халиль отметил, что огонь будет прекращен в 00:00 18 октября. Председатель СДС заявил, что договоренность о перемирии стала результатом сильного сопротивления, которое оказали курды турецким войскам и их наемникам, вторгшимся на север Сирии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс и глава Турции Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня на севере Сирии. Кроме того, американская сторона пообещала снять санкции в отношении турецкого государства, если будут соблюдены договоренности.