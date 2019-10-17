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17 октября 201923:20

"Барселона" и "Реал" сыграют в декабре

EPA

Матч 10 тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом", запланированный на 25 октября перенесен на 18 декабря. Это сделано из-за сложной обстановки в Каталонии.

Беспорядки, охватившие Барселону и всю Каталонию, сделали невозможным проведения матча сильнейших команд Испании в намеченный срок. Противостояние "Барселоны" и "Реала" могло бы взорвать и без того сложную ситуацию в каталонской столице. Поэтому из соображений безопасность "Эль Классико" было перенесено на 18 декабря.

После восьми туров "Реал" лидирует в чемпионате, набрав 18 очков в 8 встречах. "Барселона" набрала на два очка меньше и идет второй.

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