"Барселона" и "Реал" сыграют в декабре

Матч 10 тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом", запланированный на 25 октября перенесен на 18 декабря. Это сделано из-за сложной обстановки в Каталонии.

Беспорядки, охватившие Барселону и всю Каталонию, сделали невозможным проведения матча сильнейших команд Испании в намеченный срок. Противостояние "Барселоны" и "Реала" могло бы взорвать и без того сложную ситуацию в каталонской столице. Поэтому из соображений безопасность "Эль Классико" было перенесено на 18 декабря.

После восьми туров "Реал" лидирует в чемпионате, набрав 18 очков в 8 встречах. "Барселона" набрала на два очка меньше и идет второй.