Синод РПЦ обсудил, как сохранить православное единство

О сохранении православного единства говорили в Москве участники синода РПЦ. Заседание было экстренным.

Нынешнее заседание священного Синода происходило в Свято-Даниловом монастыре. Открывая его, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл назвал его внеочередным и чрезвычайным. На повестке дня вопрос оппозиции Элладской православной церкви по украинскому вопросу.

"Эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и негативной развитие этой темы может нарушить православное единство. Мы в ответе за сохранение православного единства перед нашими верующими".

12 октября средства массовой информации распространили новость о том, что на заседании архиерейского собора Элладской церкви, признали право Константинопольского патриархата предоставить афтокефалию церкви Украины, тем самым узаконив неканоническую раскольническую церковь.

На заседании Священного синода подчеркнули, что спешное и одностороннее признание архиепископом Иеронимом 11 неканонического раскольнического сообщества основывается на ошибочных аргументах. Важно, что они были опровергнуты иерархами и богословами в самой Элладской церкви. Например, митрополит Кифирский Серафим сообщил, что в ходе собора не было тайного или открытого голосования по вопросу признания Православной церкви Украины, были проигнорированы доклады двух синодальных комиссий, которые исследовали украинскую тему.

Есть вопросы и к опубликованному по результатам собора коммюнике. У многих внутри Элладской церкви сложилось ощущение, что на архиепископа Элладского Иеронима II давили для того, чтобы он быстрее вынес решение о признании автокефалии Украинской церкви.

"Синод РПЦ уполномочил патриарха Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и Всей Эллады Иеронима в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужением поминать главу одной из раскольничьих группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола", — сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

История может коснуться и российских паломников, и туристов — РПЦ не благословит их поездки в епархии, которыми управляют архиереи Элладской церкви, признавшие неканоническую новую церковь на Украине. При этом сохраняется молитвенное и эвхаристическое общение с клириками, выступившими против признания украинских раскольников.