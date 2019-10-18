Российские керлингисты обыграли французов

В шотландском Абердине продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд. Сборная России одержала очередную победу на турнире.

Российская команда, за которую выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова, уверенно переиграла сборную Франции со счетом 9:2. Сборная России выиграл на турнире все семь матчей.

Россияне досрочно заняли первое место в группе и вышли в плей-рфф соревнований.