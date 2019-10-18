Роспотребнадзор предлагает ограничить производство пластиковых пакетов

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов. Но когда эти товары исчезнут из магазинов, в службе не пояснили.

Предложения о поправках в закон уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование, сообщает в пятницу газета "Известия".

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ сказали, что концептуально поддерживают инициативу, так как это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду. В Минпромторге и Минэкономразвития на запросы газеты пока не ответили.

Однако в мае этого года глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя возможный запрет пластиковой посуды, отметил, что начать стоило бы с пластиковых пакетов. По его словам, в Европе уже в большей степени используются пакеты из крафтовой бумаги, и в нашей стране "мы к этому тоже постепенно двигаемся".

В Ассоциации компаний розничной торговли сказали, что рассматривать возможность запретов на оборот пластиковых пакетов необходимо после того, как будет решен вопрос об их замене.