Принято решение ликвидировать одну из самых жестоких тюрем мира

Городской совет Нью-Йорка принял решение ликвидировать тюремный комплекс Райкерс, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер.

Основной причиной такого решения стали многочисленные нарушения в тюрьме.

Эта тюрьма считается самым крупным исправительным учреждением в мире – рассчитана на 10 тысяч заключенных​​​.

Планируется, что полное закрытие тюремного комплекса произойдет к 2026 году, сообщает РИА Новости. Для реализации плана был принят бюджет почти в 9 миллиардов долларов. Эта сумма пойдет на строительство четырех тюрем меньшего размера в нью-йоркских районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.

Тюрьма Райкерс постоянный участник топов самых страшных и жестоких тюрем. Общественность регулярно узнает о случаях самоубийств заключенных, которые не в состоянии терпеть жестокое обращение со стороны сокамерников и охранников.