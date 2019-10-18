В конце года глава Минэнерго США уйдет в отставку

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о скорой отставке главы Минэнерго США Рика Перри, но отметил, что он продолжит возглавлять ведомство до конца года.

По словам американского лидера, он уже выбрал преемника Перри на этой должности, его имя будут объявлены в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Информация о возможной отставке министра появилась еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента. Президента США подозревают в том, что телефонном разговоре с Зеленским в июле он оказывал давление на украинского лидера, побуждая его начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Украине. За это Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь.