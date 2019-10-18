США вводят пошлины на европейские товары

США вводят новые пошлины в размере 10% и 25% на ряд товаров из Евросоюза. Президент США Дональд Трамп, комментируя на днях решение арбитров Всемирной торговой организации, назвал его победоносным.

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.

8 октября был опубликован список подлежащих пошлине товаров и услуг стран Евросоюза. В перечень, в частности, попали летательные аппараты, на них пошлины поднимутся на 10%.

Ввозные тарифы в 25% будут действовать на односолодовый ирландский и шотландский виски; свитеры, пуловеры, кашемировые изделия, шерстяную одежду из Великобритании; кофе и некоторое промышленное оборудование из Германии; сыры, оливковое масло и замороженное мясо из Германии, Испании и Великобритании; продукты из свинины, масло и йогурты из разных стран ЕС.