Война в Сирии: турецкий "Источник мира" стал источником санкций

США и Турция достигли неких соглашений по турецкой военной операции в Сирии. По итогам переговоров в Анкаре заявлено о приостановке операции "Источник мира" на севере Сирии и создании зоны безопасности, которая будет включать в себя 30-километровый участок к югу от сирийско-турецкой границы.

Дональд Трамп назвал это великим достижением и заявил, что президент Эрдоган – его друг, а отношения с Турцией теперь вне угрозы, новых санкций со стороны Вашингтона не будет.

Однако Анкара сдержанно подчеркивает, что данный шаг нельзя расценивать, как установление режима прекращения огня. А некоторые американские сенаторы, несмотря на достигнутое соглашение, продолжают разрабатывать новые антитурецкие санкции.

"Хотя мы приветствуем 120-часовой режим прекращения огня, остальные условия соглашения являются уступкой максималистским требованиям Реджепа Тайипа Эрдогана, которые приведут к возрождению террористической группировки. Сенатор Линдси Грэм и я продолжим продвигать наш законопроект по санкциям. Они будут направлены против выделения финансовой помощи Турции в международных организациях", — заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал договорённости Вашингтона и Анкары. А вот главы государств и правительств Евросоюза выступили с резким осуждением действий Турции. ЕС одобрил введение санкций против Анкары. Формальная причина — турецкие буровые работы в зоне Кипра.

Президент Чехии Милош Земан и вовсе назвал операцию Анкары военным преступлением и заявил, что теперь и речи быть не может о принятии Турции в Евросоюз.