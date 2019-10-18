Первый этап реконструкции стадиона "Волга" в Саратове завершается в срок

В Саратове завершается первый этап реконструкции стадиона "Волга".

Обустроены мини-футбольное поле и площадка для тренировок, уложен первый слой беговых дорожек, смонтированы мачты освещения, сообщает "Россия 24".

Ход работ оценил Вячеслав Володин. В 2018 году во время поездки спикера Госдумы в регион именно к нему обратились тренеры и семьи спортсменов и попросили помочь с реконструкцией арены.