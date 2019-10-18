Эко-защитницу Грету Тунберг оскорбил украинский аэропорт

Эко-активистку Грету Тунберг оскорбил аэропорт Одессы.

На информационном табло появились фотографии девочки выступления в ООН, а под ними — нецензурные высказывания в ее адрес.

В аэропорту объяснили это тем, что новый терминал подвергся хакерской атаке. Сотрудники принесли извинения пассажирам, передает "Россия 24". А также заявили, что хакеры еще изменили и расписание рейсов на табло и официальном сайте.