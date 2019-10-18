Борис Тарасов: в центре рейтингов устойчивого развития должен стоять человек

В центре рейтингов устойчивого развития должен стоять человек. Об этом заявил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Борис Тарасов в своем выступлении на экологическом форуме "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы" в Москве.

Он рассказал о концептуальном подходе к разработке рейтингов устойчивого развития "Полярный индекс", которые ПОРА разрабатывает совместно с кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ.

"Один из главных аспектов форума посвящен взаимоотношениям технологий, общества и природы. Эти взаимоотношения должны выстраиваться через парадигму "устойчивого развития", подразумевающую антропоцентричность. В центре всех усилий — человек и его качество жизни. Именно человек является тем стандартом ценности, который должен определять выбор всех наших действий", — подчеркнул Тарасов.

По его словам, ключевое слово для бизнеса — ответственность. Ответственность каждого конкретного бизнесмена и руководителя перед сотрудниками своей компании, перед людьми, проживающими на территории присутствия компании, перед окружающей средой, и, в конце концов, перед самим собой.

Тарасов напомнил, что благодаря промышленной революции резко выросло качество жизни людей. Однако до сих пор 1,5 миллиарда людей на планете не имеют доступа к электричеству, а еще у 2,5 миллиарда людей доступ к электричеству в разы ниже, чем требуется для удовлетворения базовых нужд. Поэтому очень важно обеспечение всеобщего доступа к энергии через развитие технологий, о чем сказано в Доктрине энергетической безопасности РФ.

"Очень важная мысль прозвучала в выступлении председателя Научного совета Президиума РАН по глобальным экологическим проблемам Владимира Грачева — о необходимости отделения друг от друга двух важных вопросов: с одной стороны — адаптация к циклическим изменениям климата, на которые человек не может влиять, с другой стороны — антропогенная нагрузка на состояние окружающей среды", — сказал Борис Тарасов.

В рамках проекта "Полярный индекс" разработаны рейтинг регионов российской Арктики и международные рейтинги провинций и компаний Баренц-региона. Они регулярно обновляются на основе данных из открытых источников и мнений экспертов. Представленный в 2018 году пилотный "Полярный индекс. Компании" стал первым специализированным рейтингом арктических компаний в России. Подробные отчеты о рейтингах "Полярный индекс. Компании", "Полярный индекс. Регионы", а также международных рейтингах "Полярный индекс. Баренц-регион" доступны на сайте экспертного центра "ПОРА".

На Экофоруме Проектный офис развития Арктики также представил другие проекты — эколого-просветительский центр для детей "Белый мишка", который работает в Норильске, и его образовательное приложение с использованием VR, а также электронную платформу www.arctic2035.ru, разработанную совместно с Минвостокразвития России для сбора предложений в Стратегию развития Арктики до 2035 года.

Организаторы VIII экологического форума "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы" — ПАО "ГМК "Норильский никель", Экологический фонд Сибирского федерального университета, Научно-исследовательский институт проблем экологии. Форум призван ответить на сложные вопросы об экологической ответственности крупного бизнеса перед будущими поколениями, балансе между развитием экономики и сохранении окружающей среды, принципах устойчивого развития, влиянии НДТ на качество жизни в промышленных районах.