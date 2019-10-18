Brexit-шоу на 3,5 года: долгий путь из Евросоюза ждет "суперсуббота"

Брюссель и Лондон, наконец, смогли утвердить договоренности о порядке выхода Великобритании из Евросоюза. Назначена и дата — 1 ноября. Впрочем, как и раньше, судьба сделки будет зависеть от того, поддержит ли этот вариант парламент Соединенного Королевства.

Крепкие рукопожатия, объятия и похлопывания по плечу: европейские лидеры всеми доступными невербальными способами выражали Борису Джонсону свое удовольствие от того, что Великобритания уже скоро, хотя бы на время, перестанет для них быть проблемой. Глава Еврокомиссии заявил, что раз соглашение есть, то нечего и думать о том, чтобы пытаться Brexit отложить.

"Мы заключили сделку. И это означает, что больше не потребуется ничего откладывать", — подчеркнул Жан-Клод Юнкер.

"Мы только что все вместе обрадовались успеху, который Мишель Барнье вместе с Жан-Клодом Юнкером смогли добиться на переговорах с Борисом Джонсоном и британским правительством, а именно — подписания соглашения о выходе их состава ЕС", — ликовала канцлер Германии Ангела Меркель.

На этот раз участники саммита говорили именно то, что хотел услышать британский премьер. Борис Джонсон обещал не менять сроки выхода из Евросоюза. До 31 октября — это официальная дата Brexit — осталось ровно две недели.

"Мы участвуем в этом шоу уже три с половиной года. Все это было нелегким испытанием для Великобритании. Иногда оно причиняло боль нашей стране, иногда вызывало множество споров. Но сейчас для нас настал именно тот момент, когда мы можем объединить свои усилия. Момент, чтобы наши парламентарии собрались и все порешали", — предложил британский премьер Борис Джонсон.

Британскому парламенту предстоит субботник: впервые со времен Фолклендской войны депутаты отменят свои планы на уикенд, чтобы решить судьбу соглашения. В основном, это все тот же знакомый текст, который трижды безуспешно предлагала предшественница Джонсона Тереза Мэй. Переговорщики убрали из него только так называемый ирландский бэкстоп, из-за которого Великобритания рисковала остаться в европейском таможенном союзе на неопределенное время. Но торговым правилам Евросоюза все равно будет подчиняться Северная Ирландия. Местные роялисты видят в этом угрозу распада Соединенного Королевства.

"Мы не намерены голосовать за этот проект в субботу. Это еще не конец. Это даже не начало конца!" – считает глава Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Арлин Фостер.

Без поддержки Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Джонсону практически невозможно собрать в парламенте необходимое ему большинство голосов. Оппозиционные партии уже заявили, что новую сделку они не поддержат.

"Премьер министр, похоже, заключил с Евросоюзом сделку, которая не дает нам полной свободы передвижения между Британией и Северной Ирландией, потому что будет создана граница таможенного союза вниз по Ирландскому морю", — предостерегает оппозиционер Джереми Корбин.

"Эта сделка намного хуже той, что предлагала Тереза Мэй. Либерал-демократы очень активно голосовали против плана бывшего премьера. И теперь Brexit еще сильнее по нам ударит, мы потеряем много рабочих мест", — опасается глава партии Либеральные демократы Джо Свинсон.

Так что "суперсуббота", как здесь называют грядущие дебаты в парламенте, может обернуться для Джонсона еще одним грандиозным поражением. Тем более, что до сих пор он депутатам только проигрывал.

Что будет, если парламентарии в Лондоне опять не примут сделку с Брюсселем? Отставка Джонсона, очередная отсрочка Brexit, повторный референдум, досрочные выборы или вместо всего этого жесткий разрыв с Евросоюзом без соглашения? Количество сценариев зашкаливает. И все же, пока здесь нет результатов голосование, сбрасывать со счетов нельзя ни один из них.