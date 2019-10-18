22 проекта на полмиллиарда: гранты для выхода малого бизнеса на большую воду

Превратить небольшую фабрику в крупный высокотехнологичный завод. Это возможно благодаря национальному проекту по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Все делается автоматически, только один человек контролирует автоматику, и всё. Здесь по миллиметру шов образует цельную деталь восемь метров длиной. Можно и больше. Лишь бы размеры станка позволяли.

Завод по производству металлоконструкций в Калужской области. На нем разрабатывают и превращают в жизнь концепции быстровозводимых зданий из стали – заказчики от Калининграда до Владивостока. Экспорт идет в ближние зарубежье.

Но это сейчас он завод. Семь лет назад был заводик. Малое предприятие с минимумом оборудования. Сегодня здесь создается роботизированный комплекс для создания стальных конструкций с использованием высоких технологий.

Мозговой центр любого современного высокотехнологичного предприятия: искусственный интеллект, акцент на инновациях — значит повышение точности и скорости производства. Как следствие, увеличение инвестиционной привлекательности таких предприятий и отрасли в целом.

Выход на инновационный уровень – это всегда инвестиции. Когда своих не хватило, руководством завода был подготовлен проект, он же бизнес-план, для участия в нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства с четким описанием инновационного подхода к производству.

"Современные требования в экономике диктуют условия, что без автоматизации, экономии ресурсов, невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию. Гранты просто так не даются, компания должна иметь собственную базу производственную, компания должна заниматься научной составляющей. Наша компания имеет более 20 патентов", — подчеркивает заместитель генерального директора завода по производству металлоконструкций Иван Дайнеко.

Грантовую поддержку инновационного производства фонд содействия инновациям проводит на конкурсной основе. Только в этом году на развитие самых амбициозных проектов было выделено четыре с половиной миллиарда рублей.

"Фонд имеет систему, в рамках которой любой регистрируется, заполняет поля, готовит документ – бизнес-план. Нажимает кнопку. А потом осуществляется экспертная оценка", — пояснил заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Андрей Микитась.

Инновации не только в технике, но и в идеях. Отдельный конкурс со своими грантами в этом году прошел и для социально ориентированных предприятий. На 22 проекта выделено чуть меньше полумиллиарда рублей. Но помощь таким предпринимателям только финансами не ограничивается.

"Это компании, которые быстро выходят на заданные мощности, у них довольно высокий экспортный потенциал. И это тот сектор, который пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке", — констатирует замминистра экономразвития Вадим Живулин.

В рамках нацпроекта конкурсы еще открыты. Продолжается сбор заявок на коммерциализацию инновационных технологий и расширение уже существующих инновационных производств.