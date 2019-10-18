Определились все участники плей-офф Кубка мира по регби

В Японии определились все восемь сборных, которые продолжат борьбу за призы чемпионата мира по регби. Команда России. Которая играла в группе "А", уступила во всех четырех матчах, и покинула турнир. Из этого квинтета в плей-офф вышли регбисты Японии и Ирландии.

В группе "А" за бортом турнира вместе с россиянами остались сильные сборные Шотландии и Самоа. Из группы "В" в четвертьфинал вышли действующие победители Кубка мира из Новой Зеландии и команда ЮАР. Сборные Италии, Намибии и Канады завершили выступления.

В группе "С" команды Англии и Франции сумели опередить регбистов Аргентины, Тонги и США. Наконец, в группе "D" пару четвертьфиналистов составили Уэльс и Австралия, оставив не у дел команды Фиджи, Грузии и Уругвая.

Четвертьфинальные пары проведут свои матчи в ближайшие дни: в субботу, 19 октября, сыграют Англия – Австралия и Новая Зеландия – Ирландия, 20 октября свои матчи проведут Уэльс – Франция и Япония – ЮАР.