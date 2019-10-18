Руководители ОВД "Дорогомилово" задержаны при получении крупной взятки

В Москве по подозрению в должностных преступлениях задержаны два офицера отдела МВД "Дорогомилово", передает ТАСС.

Накануне вечером в отделе МВД "Дорогомилово" сотрудники ФСБ начали следственные мероприятия с руководством отдела.

Как пишут "Известия", задержан начальник отдела полиции и его заместитель при получении взятки в 12 миллионов рублей.

В пресс-центре МВД подтвердили задержание руководства ОВД "Дорогомилово".