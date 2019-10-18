На новой экотропе в Тункинском нацпарке появятся смотровые площадки

Для посетителей Тункинского национального парка создадут смотровые площадки и оборудуют новую экологическую тропу. Ее протяженность составит двадцать километров. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия".

Начинаться тропа будет у села Зактуй. Работают над благоустройством маршрута "Лесные фантазии" студенты-волонтеры. Они уже промаркировали маршрут в районе реки Хабухай. Теперь планируется оборудовать смотровые площадки, мост через реку. Для безопасности туристов также необходимо обновить веревочные ограждения, рассказали специалисты нацпарка.

Тункинский национальный парк находится в долине реки Иркут, между озерами Байкал и Хубсугул. Это необычайно красивый природный уголок Сибири, популярный среди любителей активного отдыха.