Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СIB.

В среднем россиянин в год съедает 280 яиц. Это на 20 штук больше рекомендованной нормы. В последнее десятилетие потребление яиц растет в среднем на 1 процент в год, передает РИА Новости.

При этом норма в России выше, чем в США (там рекомендуют съедать 240 яиц в год) и в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне пока отстают от Китая – средний житель этой страны съедает в год 300 яиц. Китай является крупнейшим мировым рынком яйца, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что чрезмерное употребление яиц повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.