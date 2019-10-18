Глава центра "Феникс", где умер актер Марьянов, предстанет перед судом

Оксана Богданова — глава реабилитационного центра "Феникс" в Подмосковье, где умер актер Дмитрий Марьянов, предстанет перед судом, передает телеканал "Россия 24".

Расследование уголовного дела завершено. Теперь его будут рассматривать в судебной инстанции. Об этом сообщили в главном управлении Следственного комитета по Московской области. Богдановой предъявлено обвинение по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление в опасности. По этим статьям подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Вину она не признала.

Как сообщалось, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре "Феникс". 15 октября он не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра, которые не менее 10 раз сообщали директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации.

Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медиков в центре, а также отсутствии у актера средств связи для обращения в больницу, обвиняемая запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре.

В итоге скорую помощь Марьянову вызвал пациент центра. Актер был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.