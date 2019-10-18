В "Матросской Тишине" четверо арестантов отравились психотропами

В столичном СИЗО "Матросская Тишина" четверо арестантов отравились сильнодействующими препаратами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве, в СИЗО во время проверки были выявлены четверо заключенных с признаками опьянения. Они были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

В прокуратуре Москвы сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц СИЗО. Источник в правоохранительных органах рассказал, что арестанты приняли психотропные препараты.

В апреле этого года в "Матросской тишине" двое заключенных отравились метадоном. Один из них умер в СИЗО, второй – в больнице.