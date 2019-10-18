Екатерина. Самозванцы

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Общество 29 минут назад

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18 октября 201909:58

Читинского Отелло отправили в изолятор за убийство жены на глазах у детей

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Подозреваемого в жестокой расправе над супругой 46-летнего жителя Читы взяли под стражу — во время расследования уголовного дела он будет находиться в СИЗО. Такое решение в пятницу принял Черновский районный суд города.

 

Трагедия разыгралась утром в понедельник, 14 октября, во дворе многоэтажки в микрорайоне Агрогородок Опытный. Супруги повздорили по пути в школу, подвыпивший мужчина словами не ограничился, выхватил нож и нанес несколько ударов в шею 34-летней жене, которую подозревал в изменах. Судя по кадрам с места, все произошло на глазах у их детей.

Подозреваемому, который дожидался полицейских на месте и не стал юлить в показаниях, грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.

По предварительной версии, причиной размолвки между супругами стала ревность мужчины, подозревавшего свою благоверную в изменах. По материнской линии у брата и сестры никого не осталось, поскольку убитая воспитывалась в детдоме.

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