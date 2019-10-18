Мини-футбол. Чемпионы России из "Тюмени" победили "Ухту"

В чемпионат России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге проведены два перенесенных матча 4-го тура, в которых новички турнира из "Ухты" принимали действующих чемпионов из "Тюмени". Гости выиграли оба матча.

"Тюмень" в то время, как другие команды играли тур, принимала участие в первом раунде Лиги чемпионов в литовском Каунасе. Вернувшись с континентального отбора, сибиряки уверенно выиграли у одного из аутсайдеров первенства страны.

Правда, в первом матче хозяева постарались дать бой "Тюмени", в надежде, что чемпион истратил силы на турнире в Литве. Однако после ничейного (1:1) первого тайма гости выиграли во втором – 3:2 и 4:3. А вот во второй игре "Ухта" ничего не смогла противопоставить фавориту, проиграв 1:5.

"Тюмень" набрала 16 очков и вышла на 3-е место в таблице, уступая только "Газпрому-Югре" (20 очков) и "Синаре" (18). В шестерку входят также КПРФ (13 очков), "Норильский Никель" и "Новая Генерация" (по 10). "Ухта" очков не имеет и замыкает таблицу.