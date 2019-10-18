В Воронеже появится музей Воздушно-десантных войск. Полукруглое здание построят вокруг уже существующего памятника десантникам. Старт строительства назначен на весну будущего года, сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Как рассказал архитектор проекта Сергей Забнин, в музее будет два крыла с выставочным и актовым залами. Интересное решение выбрано для крыши здания. Ее озеленят, там планируется создать смотровую площадку. Безусловно, проект еще не утвержден и ожидает доработки. Затем наступит этап окончательной экспертизы.

Музей ВДВ войдет в состав военно-исторического центра "Музей-диорама". Экспозицией и внутренним наполнением будет заниматься городское управление культуры. Также к этой части работы присоединится генерал-майор Виктор Купчишин, замкомандующего ВДВ по военно-политической работе. Экспонаты музея будут как традиционными, так и суперсовременными: интерактивными и голографическими.

Инициаторами создания музея стали общественники. Парк, в котором он будет находиться, не пострадает. Наоборот, появятся новые зеленые уголки, засаженные лиственницами и кленами.