В открытый доступ утекли кредитные истории более чем миллиона россиян

Кредитные истории более чем миллиона россиян оказались в открытом доступе, пишет "Коммерсант".

Сообщается, что утечка произошла из-за ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, принадлежащем микрофинансовой организации "ГринМани".

В документах, которые попали в Сеть и на протяжении долгого времени находились в открытом доступе, содержались паспортные данные заемщиков, телефоны, адреса и сведения о кредитах.

Первым открытую базу с конфиденциальными данными обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко. Он обратился в Бюро кредитных историй, после чего доступ к ней закрыли.

Ранее сообщалось, что в Сбербанке произошла утечка конфиденциальной информации, касающейся данных владельцев кредитных карт.