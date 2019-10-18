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18 октября 201911:15

Регионы, отстающие по введению новых мест в яслях, не успевают осваивать средства

ГТРК "Чита"

До конца года в Забайкальском крае должны появится 612 новых ясельных мест. Средства по строящимся объектам освоили лишь на 10% — это 44 из 410 миллионов рублей. Забайкалье в числе регионов, которые отстают по плану введения новых мест в ясельных группах.  Причины задержки, как правило, неблагоприятная для строительства погода, ошибки в проектировании, а также несвоевременное поступление средств в муниципалитеты.

Вместе с тем, сообщает ГТРК "Чита", низкий процент освоения средств, выделенных на новые объекты, в региональном Минобре связывают с разными способами ввода яслей — 9 помещений власти строят, а 8 выкупают на стадии готового проекта. До конца текущего года в крае намерены сдать в эксплуатацию 17 яслей, это позволит обеспечить местами более 600 детей младше 3-х лет. Однако в очереди на получение мест стоят родители более 5,5 тысячи детей.

Текст: ГТРК "Чита"

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