Полицейские застрелили устроившего забег по Ухте медведя

Молодой медведь поздним вечером в четверг устроил переполох в центре Ухты, куда он забрел поисках пропитания. Несколько местных жителей нос к носу столкнулись с хищником и только чудом избежали травм, сообщили в региональном управлении МВД, сотрудники которого и отправились на поиски косолапого.

На улицах уже было темно, а зверь перемещался очень быстро, так что прежде несколько патрулей через громкоговорители предупредили горожан об опасности и призвали не покидать дома.

Очевидцы сообщали, что медведя видели на улицах Дружбы, 30 лет Октября, Ленина и Юбилейной, но прибегать к помощи охотников правоохранители не могли — стрелять в населенных пунктах тем настрого запрещено. В итоге косолапого убили сами полицейские, когда тот в очередной раз попытался скрыться на улице Володарского.

Стражи порядка не исключают, что в ближайшие дни в город могут наведаться и другие косолапые — их привлекают мусорки, а потому не рекомендуют выходить на улицу после наступления сумерек.