Футбольного арбитра Галимова проверили на детекторе лжи

Рефери Роман Галимов, который до осени прошлого года обслуживал матчи крупнейших российских турниров, почти год не назначается на игры, а совсем недавно прошел проверку на полиграфе. Причин, по которым судью проверяли на детекторе лжи, никто не обнародовал.

Последний по времени матч, на котором работал Галимов, состоялся 14 ноября прошлого года. Речь об игре первого дивизиона "Тамбов" – "Армавир" (0:1). После этого арбитр перестал получать назначения – как в Футбольной национальной лиге, так и в чемпионате страны. Более того, Галимов оказался вне списка арбитров, вызванных на сбор судей премьер-лиги, который проходил в феврале 2019 года в Турции.

Комментарий пресс-службы Российского футбольного союза был таков: "В отношении Галимова проводится комплексная проверка". Издание "Спорт-экспресс" сообщило, что Роман Галимов проходил проверку на детекторе лжи.

Стоит сказать, что это не первый случай, когда рефери из числа судей российского чемпионата проверяют на полиграфе. В мае 2018 года такую же проверку успешно прошел рефери Артем Чистяков. Впрочем, после этого он работает только на матчах национальной второй лиги.