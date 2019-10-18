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Евро-2020 11 минут назад

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18 октября 201911:50 Данила Махалин

Кому и что должна Россия: Станислав Черчесов рассказал о Дзюбе, Чалове и победе на Евро

Кому и что должна Россия: Станислав Черчесов рассказал о Дзюбе, Чалове и победе на Евро

Сборная России по футболу вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Тем временем, миланский "Интер" заинтересовался покупкой Артема Дзюбы. Что же об этом думает главный тренер национальной команды Станислав Черчесов? На этот вопрос есть его эксклюзивное интервью.

В минувшее воскресенье сборная России по футболу официально вышла в финальную стадию чемпионата Европы, обыграв Шотландию и Кипр с общим счетом 9:0. В ноябре российскую команду ждут еще два поединка — против Бельгии и Сан-Марино.

Тем временем главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пришел в студию нашего канала и дал моему коллеге Илье Казакову большое эксклюзивное интервью, в котором рассказал и про настроение в сборной, и про возможный отъезд Артёма Дзюбы в миланский "Интер", и в очередной раз ответил на вопрос про невызов в главную команду нападающего ЦСКА Федора Чалова.

После победы над Кипром и Шотландией сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020 за два тура до окончания отборочного цикла. Настолько уверенно российские футболисты этого не делали очень давно. Однако после семи побед подряд, у сборной все равно есть мотивация на оставшиеся два матча. В случае успеха в гостевой встрече с Сан-Марино и, самое главное, домашнего успеха в Питере над Бельгией с разницей в два и более мяча, мы можем занять еще и первое место в группе, где пока еще бельгийцы опережают нас на 3 очка, благодаря выигрышу 3:1 в марте в Брюсселе.

"Да, есть турнирная таблица. Есть проигрыш Бельгии – 3:1. Чисто по-спортивному хочется правильно сыграть. И надо правильно к этому подойти", — определяет задачи на грядущие игры лавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Вслед за выходом сборной России на Евро, туда отобралась и сборная Украины, после победы в домашней игре над Португалией 2:1. Молодая команда под руководством легенды украинского футбола Андрея Шевченко оформила путевку абсолютно заслуженно, однако игрок их сборной Роман Яремчук после матча решил заострить внимание именно на результатах российской команды.

"Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше", — написал Роман Яремчук.

"Я часто читаю, что мы должны выиграть Евро. Так вот, "должны" и "хотим" – это разные вещи. Мы хотим. А должны Германия, Голландия, Франция", — поправил главный тренер российской футбольной дружины Станислав Черчесов.

Учитывая ту форму, в которой сейчас находятся лидеры сборной России, сборная может ставить перед собой самые высокие задачи на Евро. Неспроста Дзюбой, который второй в списке бомбардиров отбора на Евро и третий среди лучших голеадоров всего российского футбола, уже интересуется миланский "Интер". При таком раскладе в основной состав сборной тяжело попасть лучшему бомбардиру прошлого сезона чемпионата России – форварду ЦСКА Федору Чалову.

На регулярный вопрос на предмет возможного совмещения должностей в сборной России и в клубе, имея в виду слухи о "Спартаке", Черчесов сказал о Тедеско – именно назначение немца в "Спартак" является, по мнению Черчесова, ответом на этот вопрос.

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