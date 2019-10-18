Кайтбордистка Елена Калинина взяла бронзу Всемирных пляжных игр

В Катаре завершились Всемирные пляжные игры АНОК. В соревнованиях принимали участие 1237 спортсменов из 97 стран мира по 13 видам спорта. В парусной дисциплине кайтбординг бронзовую медаль завоевала представительница России Елена Калинина.

В кайтбординге у нас были серьезные основания рассчитывать на медаль. Спортсменка Академии парусного спорта Елена Калинина за пару недель до этого завоевала серебро Кубка мира, поэтому в Катар прилетела с самыми амбициозными планами. Конкуренцию ей на Всемирных пляжных играх составили 19 сильнейших спортсменок мира, включая победительницу Кубка мира Даниэлу Мороз из США.

В итоге, как и ожидалось, золото завоевала Мороз, серебро досталось полячке Юлии Домашевич. А вот за третью строчку Калинина вела борьбу с представительницей Австралии Брианой Уайтхэд. Несмотря на все старания австралийки, Елена тактически грамотно провела гонку и не дала конкурентке опередить себя ни на одном знаке.

"Организаторы внедрили интересный формат, чтобы соревнования получились более зрелищными, – говорит Елена Калинина. – На обычных регатах к последним гонкам практически не остается интриги, все решается в первые три дня. А здесь же в финал чуть не попала спортсменка, которая закончила квалификацию на восьмом месте. Такой формат постоянно держит в напряжении и не дает расслабиться".

Напомним, что кайтбординг включён в программу Олимпийских игр 2024 года. Международная федерация парусного спорта решила ввести на Играх в Париже командный зачёт в кайтбординге со смешанными экипажами.