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18 октября 201912:02

Украина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В пятницу замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы РФ, но в ближайшее время это невозможно, передает РИА Новости.

Импорт электроэнергии из РФ прекращен Украиной в 2015 году​​​, но в сентябре Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии. В октябре текущего года Украиной возобновлен импорт электроэнергии из РФ по двухсторонним договорам.

В ходе "Часа вопросов к правительству" замминистра рассказал, что в течение следующих трех лет должны быть созданы технические и экономические условия для объединения с европейской энергосистемой.

При этом Шубин объяснил открытием рынка возобновление коммерческого импорта из РФ.

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