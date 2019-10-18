Украина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может

В пятницу замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы РФ, но в ближайшее время это невозможно, передает РИА Новости.

Импорт электроэнергии из РФ прекращен Украиной в 2015 году​​​, но в сентябре Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии. В октябре текущего года Украиной возобновлен импорт электроэнергии из РФ по двухсторонним договорам.

В ходе "Часа вопросов к правительству" замминистра рассказал, что в течение следующих трех лет должны быть созданы технические и экономические условия для объединения с европейской энергосистемой.

При этом Шубин объяснил открытием рынка возобновление коммерческого импорта из РФ.