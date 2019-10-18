Полмиллиарда выделено Приамурью для помощи пострадавшим от паводка

Пятьсот миллионов рублей выделило правительство страны на помощь амурским подтопленцам. Средства пойдут на обеспечение жильем взамен утраченного или капремонт домов, которые поддаются восстановлению. Всего выделен один миллиард 200 миллионов рублей, которые правительство России направило в Приамурье, Еврейскую автономию и Хабаровский край.

Как сообщает ГТРК "Амур", на селекторном совещании губернатор региона Василий Орлов отчитался перед президентом о подготовке и отправке всех документов для компенсаций в Москву. Пострадавшими признаны более 740 домов, большинство из которых подлежит ремонту. Для решения жилищной проблемы необходимо порядка одного миллиарда рублей.