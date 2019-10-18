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18 октября 201912:25 Максим Опарин

Мошенники воспользовались электронной подписью и лишили владельца квартиры

Мошенники воспользовались электронной подписью и лишили владельца квартиры

Жителю столицы через суд удалось добиться возврата прав на собственную квартиру. Некоторое время назад мужчина обнаружил, что по документам его собственное жилье ему уже не принадлежит — якобы он его подарил. Сделка была оформлена при помощи электронной подписи, которой у москвича никогда не было.

- Просто в один момент ты — не собственник единственной своей квартиры!

О том, что квартира Романа отныне принадлежит другому человеку, он узнал из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. В графе "Собственник" там значился некто Машков. Роман с полной уверенностью, что это ошибка, обратился в МФЦ.

"Мне показали, что собственником квартиры является другой человек, и сказали, что ничем помочь не могут — идите в Росреестр. В Росреестре мне сказали, что я якобы продал квартиру господину Машкову", — рассказывает он.

Позже выяснилось, что квартиру Роман и вовсе подарил незнакомому человеку.

"Был зарегистрирован переход права собственности на принадлежащую гражданину квартиру на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме. Документы были представлены на регистрацию в электронном виде, были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью сторон — то есть, как со стороны одаряемого, так и со стороны дарителя", — говорит начальник Управления методического обеспечения и анализа в сфере регистрации прав и кадастрового учета Росреестра Юлия Куницына.

Электронная подпись — это уникальный код, который используется для заключения любых сделок, не отходя от компьютера. Получить ее можно в одном из специальных удостоверяющих центров, которые получают лицензии на свою деятельность в том числе и в Федеральной службе безопасности. Выглядит электронная подпись, как обычная флешка.

"Это не подпись в обычном рукописном смысле, а это подпись в том смысле, что она связывает между собой строго математическим образом содержание документа, который подписывается, и владельца этого документа", — говорит сотрудник удостоверяющего центра Дмитрий Азин.

Можно было бы предположить, что флешку с подписью у Романа просто украли, но он ее никогда не получал.

"До этого момента я никогда не занимался этой проблемой, не знал, для чего нужна эта электронная подпись, как ее получить и что с ней делать", — говорит он.

Формально для получения электронной подписи необходимо личное присутствие клиента. За несколько месяцев до случившегося у Романа взломали аккаунт на сайте госуслуг. Связаны ли эти события, и мог ли кто-то другой получить электронную подпись за него, сейчас разбираются следователи. Любопытно, что человек, который стал якобы обладателем чужой квартиры, живет в Уфе и о сделке тоже узнал случайно.

"До сих пор неизвестно, с какой целью были проведены эти мошеннические действия, так как квартира была отчуждена один раз, и в дальнейшем злоумышленники не предпринимали никаких действий по ее передаче каким-либо третьим лицам", — говорит юрист, представитель Романа Салтовского Сергей Доценко.

Суд восстановил Романа в правах на квартиру. Сейчас продолжается следствие. После этого инцидента в силу вступил закон, согласно которому для проведения сделок с недвижимостью через электронную подпись необходимо письменное заявление собственника.

Текст: "Вести-Москва"

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