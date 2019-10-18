Грабитель застрелил посетителя екатеринбургского банка во время налета

Вооруженный злоумышленник убил человека во время налета на банк в Екатеринбурге. Посетители попытались скрутить мужчину, но тот открыл огонь из обреза двустволки. В итоге грабителя задержал прибывший наряд быстрого реагирования, сообщает 66.ru.

Порог офиса банка "Открытие" на улице Малышева налетчик с чулком на голове и неким подобием взрывных устройств переступил около полудня 18 октября. В тот момент в помещении, помимо персонала, находились шесть клиентов. Нападавший потребовал выдать ему наличность, после чего выстрелил по камере наблюдения.

"Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину", — рассказал начальник пресс-службы УВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нападавшего задержали прибывшие сотрудники ЧОП. По предварительным данным, нападавший — Виталий Дикушин 1982 года рождения. Оперативники не исключают, что это не первая его криминальная вылазка.