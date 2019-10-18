На Колыме уже начали отчитываться за освоение "Дальневосточного гектара". Через три года после получения ДВ по закону собственник должен подать декларацию в уполномоченные органы. На эту процедуру отводится 3 месяца.

Закрытое 11 лет назад село Кулу в Магаданской области, теперь осваивают семьи. Сначала брали 5, а затем уже 20 дальневосточных гектаров. За большим хозяйством, а это утки, куры, коровы, поросята, бараны и техника, следят больше 25-ти человек. Имеются также теплицы с огурцами и помидорами, урожай которых уже больше тонны. И крестьянское-фермерское хозяйство "Новое Кулу" уже подало декларацию.

Консультант отдела имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области Виктория Валеева рассказала "Вестям Магадан", что на сегодня подано пять деклараций. Тем гражданам, по договорам которым подошел срок, отправляется уведомление. Владельцам гектаров дается 3 месяца на подачу документа. В ближайший месяц в Департамент имущественных отношений должны поступить 20 деклараций.

По статистике, в Магаданской области программа "Дальневосточный гектар" проходит успешно. Показатель эффективности реализации проекта в регионе достиг почти 98 процентов. С желающими освоить территории на Колыме уже заключили более полутора тысяч договоров. В помощь "гектарщикам" различные меры поддержки – гранты, субсидии, льготное кредитование и многое другое.