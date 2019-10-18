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18 октября 201912:45

На Колыме уже начали отчитываться за освоение "Дальневосточного гектара"

ГТРК "Магадан"

На Колыме уже начали отчитываться за освоение "Дальневосточного гектара". Через три года после получения ДВ по закону собственник должен подать декларацию в уполномоченные органы. На эту процедуру отводится 3 месяца.

Закрытое 11 лет назад село Кулу в Магаданской области, теперь осваивают семьи. Сначала брали 5, а затем уже 20 дальневосточных гектаров. За большим хозяйством, а это утки, куры, коровы, поросята, бараны и техника, следят больше 25-ти человек. Имеются также теплицы с огурцами и помидорами, урожай которых уже больше тонны. И крестьянское-фермерское хозяйство "Новое Кулу" уже подало декларацию.

Консультант отдела имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области Виктория Валеева рассказала "Вестям Магадан", что на сегодня подано пять деклараций. Тем гражданам, по договорам которым подошел срок, отправляется уведомление. Владельцам гектаров дается 3 месяца на подачу документа. В ближайший месяц в Департамент имущественных отношений должны поступить 20 деклараций.

По статистике, в Магаданской области программа "Дальневосточный гектар" проходит успешно. Показатель эффективности реализации проекта в регионе достиг почти 98 процентов. С желающими освоить территории на Колыме уже заключили более полутора тысяч договоров. В помощь "гектарщикам" различные меры поддержки – гранты, субсидии, льготное кредитование и многое другое.

Текст: ГТРК "Магадан"

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