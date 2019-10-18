Медведев: власти на Украине меняются, а проблемы остаются

Газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти, констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются", — сказал он на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

По словам Медведева, покупка Украиной газа по реверсу на 25 процентов дороже является ее правом, но от этого в итоге страдают потребители, которые приобретают по сути тот же самый газпромовский газ, но с надбавкой.

В свою очередь, как сообщает ТАСС, Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20 процентов ниже. По его словам, "Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах". Он подчеркнул, что дорогие реверсные поставки из Западной Европы — это практически тот же самый российский газ.

Самый главный вопрос, который стоит на повестке дня, — это договор на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года. Продление контракта может быть единственным путем в том случае, если на Украине к 1 января не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор.

Миллер отметил, что для заключения нового контракта необходимо урегулировать судебные споры. Также важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной. Ведь Киев поставил перед собой задачу перейти на европейское законодательство — Третий энергетический пакет с 1 января, а процедура эта процедура не столь быстрая.

Медведев поинтересовался дал ли какой-то ответ Киев.

"Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, — они им известны. Шарик находится на украинской стороне", — заключил Миллер.

По его словам, в этом году "Газпром" сократил экспорт в Европу на 2,5 процента до 152,6 миллиарда кубометров по сравнению с прошлым годом.