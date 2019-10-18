Сколько стоит "Спартак". Фанаты готовы купить клуб у Федуна

Организованная группа болельщиков московского футбольного "Спартака" направила в адрес президента и главного акционера клуба Леонида Федуна открытое письмо, в котором просит прояснить условия возможной передачи или продажи команды, о которой говорил сам бизнесмен.

Как уже сообщали Вести.Ru, Леонид Федун в одном из интервью сообщил, что готов в 2023 году передать клуб в руки болельщиков. Правда, финансовые и организационные условия возможной сделки никак первым лицом "красно-белых" пока не комментировались.

Часть фанатов со стажем проявили заинтересованность в предложении бизнесмена. Болельщики называют себя "Комитетом-2023", который, впрочем, на данный момент представляет интересы примерно сотни болельщиков.

"Мы обращаемся к Вам по поводу Вашего заявления об уходе со всех постов и передаче управления футбольным клубом "Спартак" (Москва) его болельщикам в 2023 году. Нам, как болельщикам с большим стажем, небезразлична судьба нашей любимой команды, и мы очень заинтересованы, чтобы судьба клуба решалась не посторонними людьми, поэтому просим вас о следующем.

Мы хотим узнать условия передачи клуба – огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнется этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.

Мы обращаемся к вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет все-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях".

"Комитет-2023" просит владельцев клуба огласить условия его передачи или продажи как можно раньше, так болельщики хотели бы быть полностью подготовленными к сделке в 2023 году.