В Севастополе приезжим врачам помогут с оплатой жилья. Постановление, принятое 17 октября правительством города, сегодня прокомментировал глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Речь идет о компенсациях, предназначенных для медиков первичного звена, приезжающих из других городов. Сумму в двадцать тысяч рублей врачи смогут получать уже с ноября. Для этого нужно предъявить документы об отсутствии собственности в Севастополе и договор аренды.

По мнению директора департамента здравоохранения, такие меры должны помочь в решении кадрового вопроса. Дело в том, что в курортном городе серьезная нехватка медицинского персонала — более 150 человек. Одними из первых, кто смог оформить получение выплат, стали врачи-онкологи.

Также решается вопрос о строительстве социального жилья. Из регионального бюджета на это выделено 12 миллиардов рублей. На аренду жилья для докторов в будущем году запланировано 24 миллиона. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь".