Законы по амнистии: Киев обвинили во лжи

Киев лжет, когда говорит, будто взял на себя все обязательства по амнистии. Так представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник прокомментировал заявление заместителя главы МИД Украины Василия Боднара, пишет агенство ТАСС.

Он пояснил, что законопроект о "Недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", за который проголосовала Рада, спикер Александр Турчинов просто "потерял". Он и сам его не подписал, и президенту не передал. На сайте украинского парламента этот документ до сих пор стоит в очереди на окончательное утверждение, добавил Мирошник.

Представитель Луганской народной республики уверен, что МИД продолжает политику Порошенко, а администрация Зеленского больше имитирует попытки остановить войну в Донбассе, чем предпринимает реальные шаги.

Ранее замглавы украинского МИД Василий Боднара заявил, что правительство Незалежной приняло все законодательные акты, которые относятся к амнистии. Отдельно чиновник уточнил, что люди, обвиненные в военных преступлениях и причастные к крушению рейса MH-17, на помилование могут не рассчитывать.