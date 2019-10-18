Лукашенко поделился смешной историей о себе, Ельцине и Клинтоне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как вместе с Борисом Ельциным предлагал Биллу Клинтону руководить Союзным государством.

Как сообщает Белта, это произошло в кулуарах международного саммита. Клинтон уже собирался покидать пост президента США и пока не знал, чем будет заниматься дальше. И тогда Лукашенко говорит Ельцину:

"Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы".

Ельцин в ответ расхохотался, и Клинтон рассмеялся, хотя и не понял, о чем говорили лидеры России и Белоруссии. А когда переводчик ему перевел, он еще больше начал смеяться.

Однако, по мнению Лукашенко, "с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще".

В пятницу Лукашенко посетил президентскую Академию управления. Он отметил, что за четверть века в Белоруссии удалось создать стабильную модель управления. Ее базовые ориентиры — суверенитет, благополучие и справедливое отношение к людям, единство общества. Также он подчеркнул, что Академия управления должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации.