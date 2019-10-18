Формула-1. Соперники подозревают команду Ferrari в подлоге

Группа команд, участвующих в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1", обратились в Международную федерацию (FIA) автоспорта с просьбой разъяснить, насколько конструкция двигателя Ferrari соответствует действующему в турнире регламенту.

Соперники Скудерии подозревают, что итальянская "конюшня" может использовать некоторые лазейки в техническом регламенте, что дает ей возможность иметь преимущество в мощности перед двигателями других производителей.

Конкуренты Ferrari заинтересованы в том, чтобы и самим попробовать использовать этот же ход в двигателях для болидов на будущий сезон, сообщает Autosport. При этом FIA сообщает, что речь не идет о подаче официальных протестов. Федерация заявляет, что параметры двигателей всех участников контролируются нужным образом.