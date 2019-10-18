Появились новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана

Выступая на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что у Минобороны РФ есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале, передает ТАСС.

Борисов напомнил о заявке по установлению внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, которая была передана в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года.