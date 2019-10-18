Задержанную с наркотиками актрису Бочкареву лишили водительских прав

Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения обернулся для актрисы Натальи Бочкаревой лишением прав на год и восемь месяцев и штрафом в 30 тысяч рублей. Такое постановление сегодня вынес мировой судья, рассматривавший ее дело. Сама героиня сериала "Счастливы вместе" на заседании не присутствовала.

Белый Cadillac Escalаde стражи порядка остановили около часа ночи 28 сентября возле дома 7 на Стромынке. Поведение водителя им показалось странным, на уточняющие вопросы артистка с готовностью поведала, что "в ней" есть свернутая трубочкой купюра и пакетик с остатками кокаина. Последнего набралось 0,69 грамма, хранила его звезда ситкома в нижнем белье.

От прохождения медосвидетельствования Бочкарева отказалась, хотя ее в присутствии свидетелей предупредили о том, что в этом случае ей грозит лишение прав. Сегодня мировой судья привел обещание в исполнение.

Позже актриса опровергла все обвинения в хранении наркотиков, назвав все представленные ролики постановочными. По сей день она отрицает свою причастность к ночному инциденту, хотя столичное управление МВД заявило о возбуждении уголовного дела в отношении артистки. Свои выводы сделали и в российском Институте мировых цивилизаций, где Бочкарева преподавала студентам актерское мастерство, причем бесплатно. Вуз закрыл студию без объяснения причин.