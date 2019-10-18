Таран запустил очередную антироссийскую страшилку

Россия ведет подготовку к масштабной военной агрессии против Украины. Об этом заявил заместитель начальника украинского генштаба Алексей Таран.

Он подчеркнул, что Украина готовится к отражению российский агрессии по всей границе. Причем это касается не только линии соприкосновения, но и других районов – от границы с Белоруссией и дальше до Крыма и Бессарабии.

Заявление Тарана прокомментировал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Он назвал его слова страшилками. По его мнению, они сами себя запугивают, а потом трясутся.

"Самая большая агрессия, которой стоит ждать вооруженным силам Украины, это со стороны украинских националистов, так называемых бандформирований, которые активно функционируют в их стране", — заявил РИА Новости Шеремет.

Он подчеркнул, что народы России и Украины всегда были, есть и будут братскими, а Россия никогда не будет осуществлять агрессивные планы в отношении соседнего государства.