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21 октября 201909:15

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 15-летней Насте Озеровой из хутора Островянский Ростовской области.

У девочки год назад обнаружили опухоль головного мозга – пилоидную астроцитому. Настю прооперировали, но полностью удалить опухоль оказалось невозможным из-за опасной близости к важнейшим нервным центрам. Обследование показало, что опухоль доброкачественная, но склонна быстро разрастаться, это чревато опасными осложнениями. Спасти девочку поможет протонная терапия, способная разрушить опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Но оплатить дорогое лечение родители Насти не в силах.

Из письма Ольги Озеровой, мамы Насти: "В прошлом году у дочки появились сильные головные боли, начало ухудшаться зрение. В больнице Насте сделали МРТ головного мозга – и обнаружили опухоль. Врачи сказали, что нужна срочная операция. Ее провели прошлой весной в московской клинике. К сожалению, всю опухоль хирургам удалить не удалось: она располагалась слишком близко к зрительным нервам, их повреждение привело бы к слепоте. Результаты гистологии показали, что у Насти пилоидная астроцитома с повышенной способностью опухолевых клеток к размножению. После операции состояние дочки стабилизировалось: уменьшились головные боли, начало улучшаться зрение. Но этим летом на контрольном обследовании выяснилось, что опухоль опять начала расти. Повторная операция не поможет. Врачи говорят, что теперь Насте нужна протонная терапия – она точечно воздействует только на клетки опухоли. Но лечение это очень дорогое, нам его не оплатить. Прошу вас, помогите спасти дочку!"

Для спасения Насти Озеровой не хватает 817 269 руб.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург): "Учитывая объем, расположение и продолжающийся рост опухоли, Насте необходима протонная терапия. Преимущество данного метода лечения в том, что максимальные дозы радиации подаются непосредственно в центр опухоли, а интенсивность излучения на ее границе снижается. Это минимизирует воздействие на здоровые клетки головного мозга. Данный метод является наиболее эффективным и щадящим для ребенка".

Стоимость протонной терапии 1 972 800 руб.

800 000 руб. внес Дмитрий Валерьевич Бартошевский.

268 054 руб. внесло ООО "Программные технологии".

11 000 руб. внес Центр женских практик Татьяны Анишиной (Ростов-на-Дону).

76 477 руб. собрали читатели "Коммерсантъ – Юг России", 1rnd.ru, газеты "Наше время" и rusfond.ru.

Не хватает 817 269 руб.

ПОМОЧЬ НАСТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,730 млрд руб. В 2019 году (на 17 октября) собрано 1 105 441 104 руб., помощь получили 1464 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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