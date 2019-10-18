"Вулканариум" и "Петровские корабли": в Москве наградили лауреатов "Импульса добра"

В Москве в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" наградили лауреатов премии "Импульс добра". Ее вручают социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям госструктур и ведомств за реализацию общественно-значимых проектов.

"Петровские корабли" и "Вулканариум" — музеи в двух разных концах и России. Один об истории мореплавания, другой о горячей в буквальном смысле земле Камчатки.

"Это наш семейный музей, который теперь становится достоянием не только Камчатки, а всего мира", — поясняет директор культурно-просветительского центра "Вулканариум" Алена Самойленко.

Оба стартапа получили жизнь благодаря фонду "Наше будущее". Уже 12 лет он поддерживает проекты предпринимателей по всей стране — культурные, экологические, социальные.

"Мой проект касается в большей степени взаимодействия между стариками и детьми, с одной стороны это детский сад, с другой — дом престарелых. Проект связывает два поколения, давая новые возможности", — рассказывает о своем начинании предприниматель Наталья Перязева.

Поддержка детей с особенностями развития, людей с ограниченными возможностями, стариков. Проектов социального предпринимательства с каждым годом все больше. Лучшие из них отмечают специальной премией фонда "Импульс добра".

"В этом году новые номинации: это стартап в области социального предпринимательства, мы были удивлены, что в первый же год более 30 процентов заявок были поданы именно стартапами", — добавляет учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Осенью 2019 года установлен рекорд — оргкомитет получил более 300 заявок из 60 регионов страны. Здесь признают, что выбор был очень трудным.

"Много приходит интересных проектов, не все побеждают. Критерием является масштабируемость. Проект, который потом возьмут за основу другие и в других регионах, начнут тиражировать", — заверяет директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

Десять лет назад не было даже термина "социальный предприниматель". Сегодня — явление массовое. В 2019 году принят закон о социальном предпринимательстве. А в следующем составят реестр компаний, которые смогут рассчитывать на государственную поддержку.

"фактически это означает, что на государственном уровне выделяется такой тип предпринимательской деятельности и прописываются конкретные меры поддержки, которые таким компаниям могут быть оказаны. И начиная с того момента, когда такие предприятия были уделом энтузиастов, сегодня можно говорить о том, что это довольно устойчивая сфера отрасли, которая получает полноценную поддержку", — рассказал заместитель министра экономического развития Вадим Живулин.

Лауреатов наградили в семи номинациях. Сразу три статуэтки — за личный вклад тем, кто годами ведет бизнес, помогая другим.

"Мы заботимся о пожилых людях, помогая им и их родственникам, оставаться дома в комфортных условиях, не взирая на состояние, не взирая на возраст", — говорит директор ООО "Система Забота" Константин Лившиц.

Для этих бизнесменов цель не прибыль, каждое новое дело — попытка сделать жизнь других людей лучше.