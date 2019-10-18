Барселону парализовала забастовка: ночь обещает быть жаркой

В Каталонии началась всеобщая трёхдневная забастовка сторонников независимости региона. На улицы Барселоны выйдут около полумиллиона демонстрантов со всей автономии. В столице Каталонии уже перекрыто движение на основных дорогах, в аэропорту отменены полсотни рейсов, закрыты школы, госучреждения, многие магазины. И даже главный футбольный матч страны "Барселона"-"Реал" отложен. Бывший глава местного правительства Карлес Пучдемон 18 октября добровольно явился в прокуратуру Брюсселя, где скрывался от испанских властей после проведения референдума о независимости.

Граница с Францией закрыта. Протестующие перекрыли дороги, движение на подъезде к Барселоне парализовано. Повсюду в городе полицейские машины, трехдневные пешие марши из крупных городов Каталонии завершатся днем в центре города.

Вместе с этим начинается всеобщая забастовка. Работники порта не работают. Хотя закон запрещает политические стачки, их требования об одном: отпустить заключенных, и не делать ни шагу назад.

Это обращение уже к властям Каталонии, президент Ким Торра накануне заявил, что готов провести еще один референдум, хотя этот путь уже привел его соратников в тюрьму, они получили от 9 до 13 лет.

Работает только треть общественного транспорта, и то, поезда и автобусы ходят с большими интервалами. Крупнейший завод по производству автомобилей Seat приостановил свою работу. Закрываются магазины и бизнес, который поддерживает движение за независимость. Поднимают голову и те, кто за Испанию: они тоже выходят с флагами на улицу, начинаются драки.

С перебоями работает аэропорт: не добраться до него, ни выбраться. Отменены больше полусотни рейсов. Страдает туристический бизнес.

"Манифестации будут в городе, не будут работать музеи, не будут работать транспортные компании. Поэтому на завтра, 18 октября, все экскурсии и трансферы отменены", — пояснила директор турфирмы Елена Гвоздева.

Полиция в свою очередь сетует, что им не разрешено использовать слезоточивый газ. И просит подкрепления национальной гвардии. Ближайшая ночь в Барселоне обещает быть жаркой.