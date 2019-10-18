Игорь Саруханов рассказал, как женился на змее

На песнях Игоря Саруханова выросло не одно поколение, на его счету более пятисот музыкальных произведений. А ведь долгое время в его успех никто не верил, даже собственные родители. Его папа был научным сотрудником, доцентом, а мама — учителем русского языка.

Именно мама, у которой было профессиональное музыкальное образование, отдала Игоря и его старшего брата Вагана в музыкальную школу. И уже в школе там Игорь организовал свою рок-группу. "Успех был такой, что я в своей жизни не знаю, что значит быть нелюбимым", — говорит Саруханов.

После школы он поступил в технический институт, чтобы уважить отца, но бросил и решил посвятить себя творчеству. Этим был очень недоволен его отец.

"Папа не верил в меня как в музыканта. Когда я принес первую зарплату с эстрады, папа сказал маме: "Роза! Что же это такое?! Этот ребенок зарабатывает больше меня!" – вспоминает Саруханов.

В армии он пел в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Потом Стас Намин пригласил его гитаристом в группу "Цветы". Популярность ему принесли хиты "Позади крутой поворот", "Парень с гитарой", "Кара-Кум", "Зеленые глаза". И тогда папа наконец-то признал, что Игорь был прав, выбрав путь музыканта. А мама Игоря, когда слышала песню "Дорогие мои старики", всегда говорила: "Вот, слушайте, это мой сын поет". Родители были счастливы.



Личная жизнь музыканта скалывалась очень непросто. Он был женат пять раз. Среди жен музыканта были и танцовщица, и археолог, и певица, и дизайнер, и модель. Но браки все время распадались.

Первый брак Игоря продлился два года. Он попросил симпатичную девушку Ольгу пришить пуговицу, а потом женился на ней. Сейчас он признается, то не надо было жениться так рано, но Ольга была очень красивой. У нее была оригинальная профессия – женщина-змея. "Это такой оригинальный жанр: девочка стоит на столике и изгибается во все стороны", — рассказывает Игорь.

Второй женой певца стала Нина, в которой он познакомился на гастролях группы "Цветы". Брак продлился пять лет. Они оба хотели детей, но забеременеть Нина не смогла.

На Лене Ленской Саруханов женился в 1992 году. Она подошла к популярному артисту с просьбой взять интервью. Игорь признается, что в то время сильно выпивал, и Лена помогла ему не спиться. Спустя шесть лет они расстались, но до сих пор поддерживают дружеские отношения.

В студентку Катю был влюблен Евгений Осин, а она предпочла Игоря. Правда, и этот брак продлился лишь пять лет.

После пятого брака Саруханов поставил крест на своей личной жизни, но наконец-то встретил свое счастье с Татьяной. В 52 года Игорь впервые стал отцом. У пары родились две дочери – Любовь и Роза (младшую дочку Саруханов назвал в честь своей мамы).

Кто помог ему выпустить пластинку в память об отце? Почему развелся с Леной Ленской? И как живет сейчас? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".