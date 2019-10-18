Эрдоган рассказал о разговоре с Пенсом и намерении побеседовать с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что договорился с вице-президентом США Майком Пенсом об остановке боевых действий на 120 часов, а также о выводе подразделений террористов из зоны шириной 33 километра и длиной 444 километра. Пенс подтвердил готовность Штатов помогать этому процессу и пообещал, что американские военные в этот район больше не вернутся, рассказал турецкий лидер.

Также Эрдоган добавил, что во вторник будет общаться с Владимир Путиным о следующей стадии операции, пишет агентство РИА Новости. Президент надеется, что таким образом удастся добиться всех поставленных целей.



Что касается информации, будто на северо-востоке Сирии снова звучат выстрелы, то это дезинформация, заявил Эрдоган. Турецкие военные утверждают, что никаких столкновений нет, добавил глава государства.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию "Источник мира". Перед вооруженными силами Республики стоит задача создать буферную зону на северо-востоке Сирии, свободную от террористов и курдов-боевиков.