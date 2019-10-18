Взрывы в афганской мечети: десятки погибших и раненых

Во время пятничной молитвы в мечети в афганской провинции Нангархар произошли два взрыва, жертвами которых стал 31 человек. Еще около 50 были ранены, сообщает ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, взрывы спровоцировали обрушение крыши здания. Кто совершил эту атаку – неизвестно.

Взорванная мечеть находится в селении Джодари, добавляет "Интерфакс".