В Башкирии воришки выстрелили в голову остановившему их инспектору

Трагедией едва не завершился рейд сотрудников Минприроды в Куюргазинском районе Башкирии — при проверке подозрительной машины ее пассажир выстрелил в голову инспектору, после чего бросился наутек, сообщил глава республиканского управления ГИБДД Динар Гильмутдинов. Камера зафиксировала момент нападения.

Описанные события произошли поздним вечером 17 октября в пяти километрах от деревни Ковалевка. "Буханку" обнаружили рядом со стоянкой сельхозтехники, но стоило фарам выхватить УАЗ из тьмы, как водитель тут же завел двигатель. Поговорить с ним инспектору не удалось — пассажир микроавтобуса наклонился и выстрелил хранителю правопорядка в голову.

"Буханка" по бездорожью уехала с места, но скрыться ее пассажирам не удалось — через 15 минут полицейские задержали их на трассе Уфа — Оренбург. Подозреваемыми оказались два 19-летних приятеля, которые, предположительно, воровали сельхозтехнику. Оружия при них не нашли.

Пострадавшего инспектора доставили в больницу с ранением головы, о его состоянии ничего не сообщается.